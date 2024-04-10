За украинскими мужчинами установят тотальный контроль

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны учел лишь 31 поправку из почти 4,5 тысяч, внесенных к законопроекту об ужесточении мобилизации. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Рада начала рассматривать законопроект во втором чтении. После доработки две скандальные нормы – об обязательности электронного кабинета (через который будут рассылать повестки) и блокировке счетов уклонистов – из законопроекта исчезли. Но осталось немало других, которые фактически делают тотальным контроль за мужчинами:

▪️ введено ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов (то есть, даже 18-летним юношам, уехавшим из Украины нужно будет вернуться домой и стать на учет в ТЦК, чтобы иметь возможность оформлять украинские документы за рубежом);

▪️ каждый мужчина от 18 до 60 лет будет обязан носить при себе военный билет. И предъявлять его по требованию полицейских, сотрудников ТЦК, а также пограничников – как на пунктах пропуска, так и в приграничной полосе. То есть, отсутствие военного билета может стать поводом не только для отказа в пресечении границы, но и основанием для задержания мужчины и препровождения его в ТЦК для уточнения данных;

▪️ оставлено ограничение на управление транспортными средствами уклонистам по требованию ТЦК (исключение – если вождение является для гражданина основным официальным заработком или если автомобиль используется лицом с инвалидностью или лицом, на иждивении которого есть лица с инвалидностью 1-2 групп или ребенок с инвалидностью);

▪️ получившие вторую или третью группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе;

▪️ признанные ограниченно годными обязаны будут повторно прийти новый медосмотр в течение 12 месяцев;

▪️ новый законопроект от мобилизации освободил от армии всего лишь две категории граждан, которые ухаживают за инвалидами: членов семьи первой степени родства (не более одного) инвалида I или II группы, занятых постоянным уходом за ним, членов семьи второй степени родства (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их физической несостоятельности, что подтверждается заключением ВКК);

▪️ все военнообязанные, которые до сих пор не уточнили свои данные в ТЦК, обязаны будут сделать это в течение 60 дней после очередного указа Зеленского о продлении мобилизации;

▪️ от мобилизации забронированы: все сотрудники Нацполиции, НАБУ, БЭБ, ГБР, прокуратуры, ГСЧС, а также исполнительной службы, руководители органов госвласти и местного самоуправления, 50% госслужащих категорий «Б» и «В», сотрудники стратегических предприятий, которые выполняют военные заказы, персонал предприятий, критически важных для снабжения ВСУ, а также их бенефициарные собственники даже если они на этом предприятии не работают (то есть, практически все крупные бизнесмены Украины получат бронь от мобилизации);

▪️ каждый нардеп сможет забронировать от армии по два своих помощника.

«Как и предполагалось, закон еще хуже предыдущего даже после тысяч правок. Более того, анализируя документ, приходит четкое понимание, что власть имущие делали его под себя, а не под рядовых украинцев», – комментирует telegram-канал «Резидент».

В случае принятия и подписания президентом Зеленским, документ вступит в силу через месяц – к середине мая.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube