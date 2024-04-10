Экс-глава администрации Уютненского поселения Крыма обвиняется в превышении должностных полномочий

Экс-глава администрации Уютненского сельского поселения Сакского района обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Крыма, обвиняемый, являясь главой администрации сельского поселения в период с 2016 года по 2019 год, подписал 79 постановлений о предоставлении льготной аренды земельных участков общей стоимости 52 млн рублей, гражданам, не имеющим права на льготы.

Затем, на основе его распоряжений, на 53 земельных участка было неправомерно оформлено право собственности. Ущерб, нанесенный поселению, оценили в 34 млн рублей.

«В ходе следствия на жилое помещение, земельные участки и транспортные средства фигуранта был наложен арест. Приняты меры для отмены незаконной регистрации земельных участков и их возврата собственнику, – добавили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в настоящее время расследование уголовного дела в отношении бывшего должностного лица, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, завершено».

Напомним, в 2020 году Уютненский сельский совет и администрацию сельского поселения возглавила Елена Осадчая, сестра экс-прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы РФ от Крыма Натальи Поклонской. Правда, в сентябре Осадчая сложила с себя полномочия, заявив о неразрешимых противоречиях с администрацией района.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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