В Ялте часть разбитых штормом пляжей восстановят не раньше 2026 года

В Ялте начинают восстановление берегоукрепительных сооружений, разрушенных во время «шторма века» в ноябре 2023 года.

Как уже сообщал «Новый День», Крым получил из федерального центра 5,1 млрд рублей на восстановление 26 берегоукрепительных сооружений, 22 из них – в Ялте.

«Это «Ковёр» в Ялте, «Башмак» в Симеизе, пляжи Паркового, Гаспры, Отрадного, Гурзуфа, пляжи санаториев «Мисхор», «Морской прибой», «Дюльбер», а также «Русалка» в Кореизе, «Лягушка» и пляж санатория имени Боброва в Алупке, пляж санатория «Форос» и другие», – уточнила глава Ялты Янина Павленко, добавив ссылку на реестр, в котором указаны подлежащие ремонту пляжи и выделенные на них суммы.

Согласно этому документу, больше всего денег – более 435 млн рублей – потратят на противооползневые сооружения на участке от мыса

Филори до мыса Монтодор, а также на пляж санатория «Форос» – около 300 млн рублей. Кстати, найти в этом списке пляж «Русалка» не удалось.

Тем не менее, и «Русалку», и указанные в реестре объекты обещают привести в порядок к лету.

Восстановление остальных 17 пострадавших пляжей отложили на 2026 год.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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