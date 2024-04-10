Гендиректор компании, заплативший за «воздух» более 40 млн рублей во время ремонта ялтинской школы, пытался сбежать за границу

В Крыму будут судить генерального директора фирмы, ремонтировавшей ялтинскую начальную школу.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в превышении должностных полномочий в составе группы лиц по предварительному сговору с причинением тяжких последствий из иной личной заинтересованности.

История такова: в ноябре 2022 года между администрацией и ООО был заключен контракт на капремонт начальной школы №13 по улице Архивная. Генеральный директор, зная о невыполненных субподрядчиками объемах работ, все-таки принял их. На основании чего субподрядчикам было необоснованно выплачено свыше 41,5 млн рублей.

В итоге капитальный ремонт школы не был завершен до начала учебного года. Муниципалитету пришлось перевести детей в другие учреждения, находящиеся далеко от места их жительства, а бюджетной системе Республики Крым причинен значительный материальный ущерб.

Обвиняемый был задержан в аэропорту Сочи при попытке вылететь за границу. Расценив это как попытку скрыться от правоохранительных органов, следователь ходатайствовал перед судом о его аресте. В результате обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Свою вину он признал полностью.

«Устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены соответствующие экспертизы, допрашивается широкий круг лиц. Также следствие даст правовую оценку действиям субподрядных организаций», – сообщили в ведомстве.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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