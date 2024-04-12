Мэра Керчи отчитали за плохую работу коммунальных служб города

Премьер-министра Крыма Юрий Гоцанюк совершил рабочую поездку в Керчь и сделал вывод о неудовлетворительной работе городских коммунальных служб. Об этом сообщает пресс-служба председателя Совета министров Республики Крым.

«Ситуация меняется крайне медленно. Есть вопросы к организации процесса, качеству работы коммунальных служб и управляющих компаний», – сказал Гоцанюк в ходе совещания с главой администрации Керчи Святославом Брусаковым.

Премьер-министр Крыма отметил, что есть проблемы с санитарной очисткой города, необходимо провести обрезку сухостоев, покос травы, занижение газонов. Особое внимание следует уделить содержанию и ямочному ремонту дорог, освещению улиц в темное время суток.

Кроме того, в торговых точках не соблюдаются цены на социально значимые продукты питания и товары первой необходимости. В сети общественного транспорта не хватает автобусов, а остановочные комплексы находятся в неприглядном состоянии.

«После инспекционного осмотра Керчи будет предложено вынести выговор главе администрации, а также его заместителям, курирующим работу коммунальных служб города», – заключил Гоцанюк.

Керчь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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