ДИЗО Севастополя пытался необоснованно обогатиться на 10 млн рублей

Департамент имущественных и земельных отношений Севастополя обязали выплатить одной из строительных компаний 10 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Специализированный застройщик «Стройкомплект» в рамках программы возведения доступного жилья собиралось построить 13-этажный дом на проспекте Победы и выплатила обеспечительный взнос по контракту.

Однако прокуратура предъявила претензии: участок под строительство был выделен на склоне балки, что весьма опасно. В итоге контракт на строительство и договор аренды земли по решению суда расторгли, но обеспечительный взнос застройщику ДИЗО не вернул, несмотря на неоднократные требования. Застройщик обратился в арбитражный суд.

Во время разбирательства представители ДИЗО заявили, что обеспечение по сделке возврату не подлежит. Поскольку чиновники не смогли внятно объяснить, на каком основании они решили, что могут не отдавать деньги за строительство, которого не было, на участке, который у застройщика забрали, их довод был отклонен.

«Признание сделки недействительной исключает необходимость обеспечения обязательств по указанной сделке. Оснований для обогащения ответчика за счёт истца не имеется», – цитирует судебный вердикт ForPost.

Суд признал полученные ДИЗО 10 млн рублей необоснованным обогащением и постановил вернуть деньги застройщику.

Кстати, это не первый случай, когда ДИЗО Севастополя не отдает деньги застройщику. Например, в прошлом году ООО «Специализированный застройщик жилого комплекса «Александрия» (бывшее ООО «БПКФ «Хризолит»»), уплотняющему улицу Колобова, тоже через суд пришлось возвращать 7 млн рублей.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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