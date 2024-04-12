В Крыму выявили первый случай клещевого боррелиоза

В Крыму зарегистрировали первый в 2024 году случай заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что активность клещей на полуострове значительно увеличилась. При этом общее число случаев укусов находится в пределах нормы для этого времени года.

В Роспотребнадзоре рекомендовали соблюдать осторожность при посещении парков и лесов, выбирая соответствующую одежду.

«Не следует самостоятельно удалять клеща, необходимо обратиться в ближайший травмпункт, где вам окажут квалифицированную медицинскую помощь», – напомнили в надзорном ведомстве.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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