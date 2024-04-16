Крыму требуется около 18 млрд рублей для решения проблемы аварийного жилья

Чтобы решить проблему аварийного жилья в Республике Крым, потребуется порядка 18 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Аварийные многоквартирные дома расположены в разных районах полуострова, например, в Ялте и в Багерово. И цена за кв. м нового жилья везде разная. Если брать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м 150 тыс. рублей, то для переселения всего аварийного жилищного фонда с 2017 года по настоящее время необходимо порядка 18 млрд рублей», – цитирует Аксенова ТАСС.

Работа по признанию жилья на полуострове аварийным активизировалась с момент присоединения Крыма к России. По словам Аксенова, с 2014 года и по настоящее время дополнительно признано аварийными 369 домов – это около 4 тыс. жилых помещений, в которых проживает более 8,7 тыс. человек.

Вместе с тем, в регионе продолжается реализация программ переселения из аварийного жилищного фонда. Так за последние 10 лет расселено 92 аварийных дома, 2 483 человека переехали в новое жилье.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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