В Джанкое с утра произошли взрывы

На севере Крыма в Джанкое утром прозвучали взрывы. Как сообщает телеграм-канал SHOT, жители города слышали мощные взрывы в небе над городом. По данным канала, предварительно, работает система ПВО. Местные власти и Минобороны РФ информацию не комментировали. В ряде источников уточняют – активность происходила рядом с местным аэродромом. По предварительным данным, обошлось без жертв. В районе аэродрома в районе четырех утра начался пожар. Причины – неизвестны.

Так же стоит отметить, что движение по крымскому мосту на данный момент закрыто.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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