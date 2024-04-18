В Крыму объявлено штормовое предупреждение на три дня

В центральных и восточных районах Крыма в период с 19 по 21 апреля сохранится чрезвычайная пожарная опасность, а в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Крыму. В связи с этим на полуострове объявлено штормовое предупреждение на ближайшие три дня.

В МЧС напомнили, что с 17 апреля на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим.

Спасатели призвали крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности. В ведомстве напомнили о запрете разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора в этот период.

«Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности», – указали спасатели.

Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель.

«Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность», – подчеркнули в региональном главке МЧС.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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