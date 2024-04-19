ВСУ снова пытались атаковать Россию «вампирами» и ОТР «Атакмс»

Минувшей ночью ВСУ предприняли очередные попытки пресечены попытки совершить атаки по объектам на территории Российской Федерации.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, были применены реактивная система залпового огня RM-70 «Вампир», беспилотные летательные аппараты самолетного типа и оперативно-тактические ракеты (ОТР) «Атакмс».

«Дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР «Атакмс» над акваторией Черного моря», – уточнили в ведомстве.

Звуки работы ПВО слышали в Севастополе. По словам губернатора Михаила Развожаева, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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