В Крыму и Севастополе задержали проукраинских неонацистов из группировки «Белая Масть».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», радикалов арестовывали в Симферополе, Евпатории, Ялте, Севастополе и Керчи. По адресам их пребывания нашли оружие, экстремистскую литературу и символику, в гаджетах – переписки с ВСУшниками.

«Крымскую ячейку организовал 24-летний Михаил Мауров, сейчас он скрывается в Грузии, – пишет telegram-канал 'Mash на волне». – Он вербовал новичков, устраивал тренировки и учил готовить «коктейли Молотова». Чтобы никто ни о чём не догадался, всё это делал под флагом России. Мауров планировал уехать на Украину, чтобы вступить в запрещённый в РФ террористический «Легион Свободы России».

В Крыму задержаны 12 человек, решается вопрос о возбуждении дел об организации террористического сообщества, призывах к экстремизму и демонстрации нацистской символики.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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