На Крым идут сильные дожди, грозы и шквал

На Крым надвигаются сильные дожди с грозами и шквалистым ветром. Из-за предстоящего ухудшения погодных условий на полуострове объявлено штормовое предупреждение на 20-21 апреля. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением южного циклона днем 20 апреля, в течение суток 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы. Усиление восточного с переходом на юго-западный ветра 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

В связи с этим высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможно нарушение транспортного сообщения и подтопление территорий.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Крыма в ближайшие два дня не посещать горно-лесистую местность, воздержаться от морских прогулок, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения и ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе пересохших.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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