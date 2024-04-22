Квота Крыма на хадж сократилась в 2 раза

300 жителей Крыма отправятся на хадж в текущем году.

Напомним, хадж – это ритуальное паломничество в Мекку, один из пяти столпов ислама. Он подразумевает посещение Каабы, долины Арафат и других священных мест в окрестностях Мекки с выполнением определенных ритуалов с 8-го по 12-е число месяца зуль-хиджа. В этом году хадж начинается 14 июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», квота для мусульман России составляет 25 тысяч человек. О паломничестве заявили жители 64 регионов. Самые большие квоты выделены для республик Поволжья и Северного Кавказа.

Например, из Дагестана на хадж отправятся 10 тысяч человек. «Самый дорогой тур у официального хадж-оператора республики – почти 12 тысяч долларов (1,1 млн рублей), – сообщает telegram-канал «Акценты». – Самый дешевый тур продают в Москве – 4,5 тысячи долларов, там же предлагается и самый дорогой – 20 тысяч долларов».

Из Чечни на хадж отправятся более 3 тысяч паломников, из Москвы – 2 тысячи, из Ингушетии – почти 1,5 тысячи.

Сообщается, что Крым мог рассчитывать на квоту в 600 человек, но столько человек, готовых отправиться в Саудовскую Аравию за несколько тысяч долларов, не нашлось, поэтому численность группы паломников сократилась в 2 раза.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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