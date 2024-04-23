На Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов к летнему сезону

Количество досмотровых комплексов на Крымском мосту увеличат к майским праздникам и началу лета. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В преддверии майских праздников и курортного сезона на Крымском мосту будет увеличено количество досмотровых комплексов. Сегодня средний показатель времени ожидания по проезду через мост в часы пик составляет один час. Исключением является форс-мажор – сигнал о ракетной опасности, когда на время проезд ограничивается. В остальном система безопасности пропуска через мост работает на высоком уровне», – написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

Аксенов напомнил, что дорога на полуостров из Ростовской области через исторические регионы полностью отремонтирована.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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