Министр здравоохранения Крыма пообещал уйти в отставку из-за срыва сроков поставки лекарств

Глава крымского министерства здравоохранения Константин Скорупский пообещал сложить свои полномочия, если до 15 мая в регионе не будут решены проблемы с поставками лекарств. Об этом министр написал в своем телеграм-канале.

В 2024 году для льготных категорий граждан в рамках федеральной и региональной программ планировали закупить порядка 1100 наименований препаратов. На сегодняшний день приобретено 955 наименований. Девять наименований препаратов находятся в стойкой дефектуре (отсутствуют), 33 – во временной дефектуре.

Список препаратов, которые уже поступили на центральный аптечный склад и проходят процедуру приема, опубликован на сайте крымского минздрава. При этом необходимо приобрести еще порядка 50 позиций препаратов. По ним будет проведена процедура закупки со сроком поставки до 15 мая 2024 года.

«Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года. Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», – написал Скорупский.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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