Корона династии: в Никитском ботаническом саду выбрали генерала Парада тюльпанов

В Никитском ботаническом саду выбрали генерала Парада тюльпанов: им стал представитель короновидного класса.

Как сообщили РИА «Новый День» в НБС, короновидные тюльпаны – самый малочисленного садовый класс этих цветов. На момент его выделения в 2018 году в нем насчитывалось всего 11 сортов. Короновидные тюльпаны отличаются строением цветка – он похож на корону или звезду за счёт оригинального изгиба очень плотных «лепестков» (долей околоцветника). Этот изгиб специалисты называют «носик чайника».

В крымском Параде тюльпанов текущего года принимали участие 5 сортов. Все они участвовали в народном голосовании. В целом посетителя предлагалось выбрать один – на их взгляд – самый красивый сорт из 36. Победителем стал Crown of Dynasty.

Это новинка выставки 2024 года. Сорт выведен в 2016 году в Нидерландах. В Крыму зарекомендовал себя как рано зацветающий и продолжительно цветущий сорт – цвел почти месяц: с 15 марта по 12 апреля и открылся первым среди короновидных тюльпанов в экспозиции парада.

Генерал парада имел двухцветную окраску – нежный переход от золотисто-зеленого к розовому цвету. Изящно изогнутые плотные лепестки делают такие тюльпаны похожими на розы.

«Этот сорт нежными переливами окраски напоминает мне чайную розу – про них говорили, что они окрашены в оттенки утренней зари. А еще откуда-то из детства приходит сравнение с кремовой розочкой из на торте. Полностью согласна с тем, что это был один из наиболее эффектных сортов Парада тюльпанов НБС 2024», – отметила заведующая лабораторией цветоводства, кандидат биологических наук Вера Зыкова.

Добавим, что 26 апреля в НБС стартует карнавал ирисов.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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