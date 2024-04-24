Железнодорожная цистерна загорелась под Симферополем, есть погибший и пострадавшие

В поселке Комсомольское под Симферополем произошло возгорание железнодорожной цистерны. Об этом сообщила пресс-служба крымского главка МЧС. По последним данным ведомства, в результате происшествия погиб один человек. СМИ сообщали о трех пострадавших.

Сообщение о возгорании в поселке Комсомольское поступило в 12:40. На место оперативно прибыли пожарные.

«По прибытии на место было установлено, что горит одна железнодорожная цистерна», – говорится в сообщении. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил технологического процесса.

В 13:16 пожарные локализовали возгорание, а в 13:30 – полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 109 человек и 28 единиц техники.

Представитель экстренных служб сообщил РИА «Новости», что при возгорании цистерны, предварительно, пострадали три человека. Позже в крымском региональном управлении МЧС агентству уточнили, что в результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube