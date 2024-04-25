В ближайшие дни на юге России ожидается аномально жаркая погода: по данным Гидрометцентра России температура воздуха в Южном федеральном округе будет превышать норму на 7-13 градусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Краснодарском крае столбики термометров в дневные часы будут подниматься до +35 градусов, в Адыгее – до +38. В других регионах ЮФО дневные температуры тоже стремятся к 30-градусной отметке.

Например, в Крыму сегодня ожидается +28 градусов в тени. В центральных, восточных и западных районах полуострова отмечается чрезвычайная пожарная опасность. Но конец недели будет менее жарким – не выше +25, и пойдут дожди.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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