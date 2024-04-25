Крымский мост готовят к пиковой нагрузке

Минтранс России разработал пакет мер для обеспечения беспроблемного проезда по Крымскому мосту в преддверии и в период майских праздников, так как в ближайшие 2 недели на этом направлении ожидается довольно большой поток туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти обещают открыть максимальное количество досмотровых пунктов и значительно увеличить число сотрудников. Уже отработана система «подкрепления» участков с пиковой нагрузкой.

На подъездах к мосту, в местах возможного ожидания досмотра, предполагается установить туалеты, организовать дежурство медицинских бригад, а также усилить системы контроля и безопасности.

«Ожидается и будет обработана пиковая нагрузка до 7-10 тысяч машин в сутки, исключая моменты временных закрытий моста про тревоге», – пишет telegram-канал ГлавМедиа.

В Минтрансе заявили, что ситуация на Крымском мосту будет отслеживаться ежечасно.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обещал, что ожидание в очереди на проезд в часы пик составит примерно один час.

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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