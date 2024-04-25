В Крыму запретили вход и въезд в леса

В Крыму ввели ограничение на посещение лесов: с сегодняшнего дня входить и въезжать на эти территории запрещено. Отдельно наложен запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ и любых действий с использованием открытого огня в лесах и прилегающих к ним территориях.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительства РК, ограничения введены для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и будут действовать в течение 21 дня.

Симферополь, Лиана Макоба

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