В Крыму раскрыли жестокое убийство девушки

В Крыму задержали мужчин, жестоко расправившихся с девушкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23-летняя жительница Евпатории работала официанткой в одной из местных пиццерий. 20 апреля у нее был выходной. По словам родственников, девушки вышла на улицу в домашней одежде и исчезла.

За несколько дней до происшествия на личной странице в соцсетях девушка разместила такой пост: «Прощение – довольно эгоистичная вещь. Она делает лучше того, кто прощает, но ничему не учит прощеного».

Пропавшую искали 4 дня все это время ее телефон оставался включенным, из чего следовало, что кто-то его заряжает и вселяло в родственников надежду, что это делает владелица гаджета.

Однако надежды не оправдались: накануне полиция задержала двух подозреваемых в убийстве девушки – 26-летнего евпаторийца и его 29-летнего друга из Сакского района (оба работали охранниками в супермаркете). Они заявили, что убийство произошло в ходе конфликта: якобы, в ходе ссоры один из них не сдержался и случайно задушил оппонентку. И указали, место, где спрятали тело.

Характер повреждений на теле погибшей опровергает версию об убийстве по неосторожности:

«Девушку связали скотчем и попытались сжечь, на теле обнаружены следы изнасилования и удушения», – пишет telegram-канал Mash на волне.

Поскольку сжечь тело не удалось, убийцы положили его в большую сумку и закопали в лесополосе в Сакском районе.

«Следственными органами СК России предъявлено обвинение 29-летнему жителю Сакского района и 26-летнему жителю Евпатории в совершении убийства 23-летней жительницы Евпатории в составе группы лиц (п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Один из обвиняемых полностью признает свою вину, второй – частично, – сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю. – Ао ходатайству следователя судьей Евпаторийского городского суда обвиняемым избрана мера пресечения виде заключения под стражу на период предварительного следствия – то есть до 22 июня текущего года».

Евпатория, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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