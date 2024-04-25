В Керчи будут судить мужчину, похитившего и бросившего на произвол судьбы младенца

В Керчи будут судить мужчину, похитившего у друзей младенца и бросившего его на произвол судьбы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, инцидент произошел 5 января текущего года в одном из керченских многоквартирных домов на улице Льва Толстого.

Керчанин пришел в гости к своим друзьям и, изрядно выпив вместе с хозяевами, решил, что они недостаточно любят своего 4-месячного ребенка и обращаются с ним неподобающим образом. А потому решил забрать малыша. Когда родителе забылись в алкогольном сне, гость взял ребенка и вышел из квартиры. Малыш начал громко плакать, что тут же лишило похитителя всех нежных чувств: мужчина попытался вернуться в квартиру, но дверь захлопнулась. Тогда он положил мальчика на бетонный пол между этажами у окна и ушел.

Соседи услышали крики малыша, обнаружили брошенного ребенка и вызвали полицию. Ребенка отвезли в больницу, похитителя задержали – его обвиняют в оставлении младенца в опасности.

«Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, – уточнили в ведомстве. – В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Керчи, завершено».

Керчь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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