В Крыму заявили о росте турпотока: по данным министр курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, за неполные 4 месяца текущего года полуостров посетили порядка 600 тысяч туристов, что на 7% превышает аналогичные прошлогодние показатели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день средний уровень бронирования мест в санаториях на май, согласно официальным данным, составляет 55%, отелей – более 40%. На майские праздники средства размещения, обладающие хорошо развитой курортной и туристической инфраструктурой, загружены на 100%.

Предварительные показатели по летнему сезону тоже вселяют оптимизм в представителей минтуризма: средний уровень бронирования санаториев – превышает 60%, гостиниц –45%.

Напомним, по словам главы РК Сергея Аксенова, за 10 лет пребывания полуострова в составе РФ, его посетили 61 млн туристов. Методика подсчета не уточняется.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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