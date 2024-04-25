Природа Крыма подготовила неприятный сюрприз для аллергиков

В Крыму сдвинулись сроки опасных для аллергиков сезонов цветения. Об этом сообщила главный внештатный аллерголог-иммунолог минздрава РК Людмила Знаменская.

Период сезонных аллергий на полуострове обычно начинается в феврале, когда на ЮБК зацветают кипарисы. В марте в центральных районах полуострова распускается лещина, в апреле начинают цвести хвойные, кизил, бук, дуб, береза, персик, тоже способные вызывать поллиноз и бронхоспазмы.

Настоящим кошмаром для многих аллергиков является тополиный пух – на полуострове пушащие тополя растут повсеместно, а первые пушинки обычно появляются в середине мая. Но в этом году, в связи с теплой погодой, пух уже полетел: его зафиксировали на Керченском полуострове. Начинает зацветать и не менее аллергенный грецкий орех.

Скоро им на смену придут луговые травы и злаковые, за ними зацветет полынь.

По словам Знаменской, из-за ранней весны цветение всех растений начинается на 2 недели раньше обычного, поэтому аллергики, собирающие на полуостров, должны рассчитать безопасный период пребывания, исходя из собственный реакций. Например, обладающая сильным аллергенным действием амброзия может начать беспокоить не в августе, как это обычно бывает, а уже в июле.

Еще одна неприятная новость: длительность цветения различных растений в связи с изменениями климата повсеместно увеличилась на две недели, при этом аллергические реакции стали проявляться в более тяжелой форме:

«Количество дней с пыльцой увеличилось, и концентрация самой пыльцы в воздухе возросла. Также из-за хозяйственной деятельности человека сама аллергогенность пыльцы увеличилась, поэтому аллергия теперь протекает и дольше, и тяжелее», – уточнила Знаменская в эфире радио «Спутник в Крыму».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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