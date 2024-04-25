В Севастополе завершили реставрацию монумента «Штык и парус»

В Севастополе завершили реставрацию монумента «Городу-герою Севастополю», известную как «Штык и парус». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», монумент, символизирующий единство армии и флота, был открыт в 1977 году на мысе Хрустальном, где в годы Великой Отечественной войны был дан первый салют в честь освобождения Севастополя. Сорокаметровая стела из монолитного железобетона была облицована белым альминским камнем. Со временем камень начал осыпаться, а основании стелы образовалась трещина, в которую попадала влага. В итоге конструкция деформировалась.

Реставрация началась в марте 2023 года. На эти цели было выделено более 731 млн рублей. Комплекс должны были в полном соответствии с историческим обликом и благоустроить прилегающую территорию. Завершить реконструкцию должны были к концу года, но сроки несколько раз переносили.

Наконец, градоначальник заявил об окончании работ: «Привели в порядок полностью, сделали освещение. Все барельефы восстановлены и так далее. Планируем перед праздником этот обелиск официально открыть», – сообщил Развожаев.

Кстати, рядом с обелиском появились пушки Александровской береговой батареи, взорванной в период Крымской войны. Несколько пушек уцелели – их нашли при строительстве монумента 50 лет назад и передали в Музей обороны Севастополя, а террасе обелиска установили их отлитые копии.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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