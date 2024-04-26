Правительству России поручили разработать программу модернизации очистных по всему Азовскому побережью

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству разработать предложения по модернизации очистных сооружений, расположенных на побережье Азовского моря.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», цель проекта – минимизировать негативные последствия сброса сточных вод с территорий Донецкой Народной Республики, Республики Крым, Краснодарского края, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей.
Предложения должны быть готовы до 15 июля 2024 года и содержать перечень необходимых мероприятий, сроки их выполнения, источники и объемы их финансирования.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2024, РИА «Новый День»