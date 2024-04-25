В Севастополе отказались от Парада Победы и шествия Бессмертного полка

В Севастополе День Победы будут отмечать без масштабных массовых мероприятий. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от проведения таких масштабных массовых акций как парад и шествие Бессмертного полка отказались из соображений безопасности.
Поэтому атмосферу праздника будут создавать за счет локальных мероприятий: концертов, встреч с ветеранами, выставок.
Добавим, что в текущем году 9 мая в Севастополе будут отмечать и 80 лет со дня освобождения города от фашистов. К празднованию этой памятной даты присоединятся все города-герои России.
Севастополь, Лиана Макоба
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