В Севастополе отказались от Парада Победы и шествия Бессмертного полка

В Севастополе День Победы будут отмечать без масштабных массовых мероприятий. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от проведения таких масштабных массовых акций как парад и шествие Бессмертного полка отказались из соображений безопасности.

Поэтому атмосферу праздника будут создавать за счет локальных мероприятий: концертов, встреч с ветеранами, выставок.

Добавим, что в текущем году 9 мая в Севастополе будут отмечать и 80 лет со дня освобождения города от фашистов. К празднованию этой памятной даты присоединятся все города-герои России.

Севастополь, Лиана Макоба

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