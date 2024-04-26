В Крыму зафиксирован очередной факт нарушения прав сироты

В Крыму зафиксирован очередной факт нарушения жилищных прав сироты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к главе Следственного комитета России обратился 21-летний житель Крыма: в 2016 году, когда молодому человеку было 13 лет, умерла его мать, оставив в наследство 11-метровую долю в частном доме в Джанкое. Использовать это помещение по назначению невозможно: здание находится в ветхом состоянии, полы прогнили, на стенах трещины и плесень.

Сирота обратился в администрацию с просьбой включить его в списки нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, но ему отказали.

«В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка, – сообщили в ведомстве. – Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах».

Симферополь, Лиана Макоба

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