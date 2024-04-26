В апреле в Симферополе зафиксировано пять температурных рекордов

В апреле в Симферополе было побито пять температурных рекордов.

Как уже сообщал «Новый День», первый новый температурный максимум был установлен уже 1 апреля – тогда воздух в крымской столице прогрелся до 27,1 градуса.

Второй день месяца тоже стал самым жарким за всю историю наблюдений. Температурные рекорды прошлых были так же побиты 16 и 17 апреля.

Очередной температурный максимум установлен 24 апреля, когда столбики термометров поднялись до 29,3 градуса. До этого самым жарким считался день 24 апреля 1950 года, когда было зафиксировано 28,5 градусов.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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