В Крыму чиновникам придется заплатить за нападение собаки на подростка

В Крыму чиновникам придется заплатить за нападение бродячей собаки на подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК¸ инцидент произошел в мае прошлого года в Ленинском районе. Мальчик ехал на электросамокате по центру поселка, на него набросилась бездомная собака и укусила за левую верхнюю часть бедра.

«В целях защиты прав ребенка прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации Ленинского района компенсации морального вреда, – сообщили в ведомстве. – Суд, рассмотрев представленные прокурором доказательства, требования удовлетворил.

Реальное исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре района. Решение не вступило в законную силу».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube