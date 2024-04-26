Годовая инфляция в Крыму достигла 7,25 процента

Годовая инфляция в Крыму по итогам марта составила 7,25%. В феврале этот показатель был равен 7,2%.

Как пояснили РИА «Новый День» в пресс-служб ЦБ России, повышенный спрос на непродовольственные товары позволял производителям и поставщикам переносить в цены возросшие затраты. Также в условиях роста турпотока увеличился спрос на отдельные услуги. Вместе с тем инфляцию сдерживало расширение предложения ряда продуктов питания. Инфляция в регионе по‑прежнему ниже показателя по Южному федеральному округу (7,56%) и в целом по стране (7,72%).

Продукты питания

Отмечается, что годовой темп прироста цен на продукты питания в марте снизился до 9,47% после 9,69% месяцем ранее.

Объем производства куриных яиц в Республике Крым увеличился. Их предложение на рынке выросло. В результате цены на яйца в годовом выражении выросли меньше, чем месяцем ранее.

Кроме того, коррекции цен способствовал ряд мер по стабилизации ситуации на рынке: достигнуты договоренности с розничными сетями об установлении нулевой торговой наценки на отдельные категории продукции.

Объемы поставок бананов увеличились, и их предложение на рынке выросло. В результате годовой рост цен на эти фрукты продолжил замедляться.

Томатов и огурцов на прилавках также стало больше благодаря увеличению производства тепличной продукции как в регионе, так и в целом по стране. В итоге эти овощи в годовом сопоставлении подешевели.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в марте увеличился до 4,31% после 4,20% в феврале.

Сохраняющийся высокий спрос позволял производителям и поставщикам переносить в цены возросшие издержки, в том числе на логистику и оплату труда. Как следствие, цены на ряд товаров (медикаменты, стройматериалы, трикотажные изделия и автомобильные шины) выросли в годовом выражении сильнее, чем месяцем ранее. Дополнительной причиной динамики цен на рынке автошин был повышенный спрос на них вслед за увеличением продаж легковых автомобилей.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги увеличился до 6,74% в марте после 6,20% в феврале.

Из‑за роста спроса на поездки в Крым повысилась востребованность билетов на поезда дальнего следования. Это позволило частному перевозчику повысить стоимость проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда. Как следствие, годовой рост цен в целом на услуги железнодорожного транспорта ускорился.

Кроме того, рост турпотока в регион способствовал увеличению спроса на арендное жилье. В результате аренда квартир подорожала в годовом сопоставлении сильнее, чем месяц назад.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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