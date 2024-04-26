В Крыму произошло массовое отравление спортсменов

В Крыму произошло массовое отравление футболистов. Пострадали игроки сразу двух команд – симферопольской «Таврии» и «Спарты-КТ» из Молодежного.

Об этом сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза, не уточняя ни причину отравления, ни число заболевших.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обе команды в воскресенье, 28 апреля, должны были принять участие в играх четвертого тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2024: у симферопольцев была назначена встреча с ГФК «Ялта», у «Спарты» – с «Океаном».

Однако из-за массового отравления игры перенесли: согласно уточненному графику, «Таврия» встретится с «Ялтой» 5 июня, «Спарта» с «Океаном» – 29 мая.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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