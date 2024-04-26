«Ржавые дожди» добрались до Крыма

Песчаные осадки добрались до Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что основные ветровые потоки, сформировавшиеся в Сахаре в передней части высотного циклона, направляются с юго-запада на северо-восток. Поднятые ветром пыль и частицы песка, подхваченные атмосферными течениями, унесло в акваторию Черного моря, и они достигли Крыма, Херсонской и Запорожской областей.

В итоге второй день жители полуострова жалуются, что вместе с дождем с неба падает песок. Предполагается, что уже завтра воздушные массы с песком и пылью уйдут дальше – в сторону центральной России и Урала.

При этом специалисты отмечают, что подобные «ржавые дожди» – явление не укальное. Подобные осадки выпадают практически каждую весну.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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