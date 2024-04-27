Не смотря на запрет: в Крыму обнародовали список природных территорий, открытых для посещения

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма определило перечень мест в лесах, которые можно посещать несмотря на запрет.

Как уже сообщал «Новый День», с 25 апреля в республике действуют ограничения на вход и въезд в леса в связи с высокой пожарной опасностью. Однако ряд территории остаются открытыми.

Так, в Бахчисарайском районе можно посетить площадки «Финарос» (село Верхоречье), «Бешик-Тау» (Бахчисарай), прогуляться по пешеходному маршруту мимо Алим Айдамах-Каи.

В Симферопольском районе открыты пешеходные маршруты из Кизилового до Лысой горы, из Перевального в Малиновую балку, из Ивановки к роднику «Ладошки» и Партизанской поляне, зоны отдыха «Грибок», «Змеинка», «Голый шпиль», смотровая площадка на Чатыр-Даг.

В окрестностях Алушты доступны Бирюзовое озеро, Буковая поляна, Ай-Йори, Горное озеро, южная часть Димерджи и Долина привидений.

Есть где разгуляться и в Судаке: запрет не распространяется на экотропы «Горный массив Караул-Оба» и «Золотой пляж», тропу Голицина, маршрут, соединяющий площадки Пицунда, Таврида, Ай-Георгий и Богатовку, маршрут на смотровую площадку, а также монастыри Сурб Степанос и Сурб Хач. Кроме того, можно погулять в Водяной балке и окрестностях Брынцевского ставка. А вот на Капчик, Алчак и Меганом вход запрещен.

На территории Ялты и прилегающего к ней одноименного заповедника нет ни одной открытой зоны.

Напомним, ограничения будут действовать минимум 21 день.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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