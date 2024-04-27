В Крыму зафиксировали резкий рост прибывающих автомобилистов

В Крыму стартует новый туристический сезон – это зафиксировали на административных пунктах пропуска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официально сезон начинается с 1 мая. Но в этом году приуроченные к Празднику весны и труда длинные выходные выпали на последние числа апреля. И уже сегодня фиксируется резкое увеличение автомобильного потока в Крым через новые территории.

Так, в пункте пропуска «Джанкой» трафик за половину суток вырос в полтора раза – с 1 тыс автомобилей до 1,5 тыс. И продолжает увеличиваться.

На Крымском мосту сегодня тоже отметили рост очереди со стороны Тамани: если в 9 утра досмотра ожидали 67 автомобилей, то в 10:00 – уже 138, а к 11:00 – 164. Но к полудню очередь сократилось более чем в 2 раза – до 78 машин, а к 13:00 полностью «рассосалась».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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