Аксенов пригрозил уволить министра транспорта РК

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил руководителя одного из отделений ГУП РК «Крымавтодор» и пригрозил отставкой министру транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на смену градоначальника (напомним, Елена Демидова отказалась от своих полномочий более 2 месяцев назад, после чего в город был отправлен «десант» республиканских чиновников во главе с премьером Юрием Гоцанюком), навести порядок в Евпатории не удается. Если в начале апреля Аксенов критиковал подчиненных за неопрятный вид города и проблемы с озеленением, то сейчас поводом для мер административного реагирования стали дороги.

«По итогам мониторинга работ по грейдированию дорожной сети городского округа Евпатория считаю необходимым уволить начальника евпаторийского отделения ГУП РК «Крымавтодор», а министру транспорта Республики Крым Николаю Николаевичу Лукашенко – объявить выговор за некачественно проведенные работы, – заявил глава РК. – Большое количество жалоб поступило от жителей города на пыль и грязь на улицах. Николай Николаевич в кратчайшие сроки должен взять ситуацию по качеству проведения грейдирования на всей территории республики на личный контроль. В противном случае, министр транспорта может лишиться своей должности».

Евпатория, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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