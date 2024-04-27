Апрель в Крыму завершается сильными ливнями

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: в последние дни апреля на полуостров обрушиться непогода.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, 28 апреля и ночью 29 апреля ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с.

На реках северного предгорья и ЮБК возможен подъем уровня воды. В МЧС предупреждают об угрозе аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобилей.

Кроме того, не исключены подтопления территорий, падение слабоукрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий электропередач.

Крымчан и туристов просят воздержаться от походов в горы и лес, не выходить в море и внутренние водоемы. И вообще держаться подальше от воды: прогулки по берегу и даже набережным в такую погоду опасны.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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