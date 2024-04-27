В Севастополе вынесли приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка в аквапарке

В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка в аквапарке.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел утром 24 июля 2022 года в аквапарке «Зурбаган». 6-летний ребенок беспрепятственно прошел на территорию бассейна для взрослых, прыгнул с бортика, полностью погрузился в воду и захлебнулся. В результате наступила клиническая смерть.

Очевидцы вызвали «скорую помощь». Вовремя приехавшие врачи сумели реанимировать малыша, но его здоровью причинен тяжкий вред: он был признан инвалидом I группы, ему потребовалась длительная реабилитация.

В ходе следствия выяснилось, что в момент происшествия на территории бассейна не было медработника. Плюс ко всему, в аквапарке не был оборудован спасательный пост, а функции спасателей-инструкторов выполняли принятые на работу несовершеннолетние.

В итоге директора развлекательного комплекса обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

Материалы дела были направлены в Гагаринский районный суд Севастополя в октябре 2023 года.

И вот внесен приговор: «Суд назначил виновному наказание в виде двух лет принудительных работ. Наказание он должен отбывать в специализированном центре под присмотром конвоя», – сообщили в прокуратуре Севастополя.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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