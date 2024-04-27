Нечеловеческие условия: крымские почтальоны вынуждены работать в руинах

Почтовый отделения в сельских районах Крыма больше похожи на руины минувших эпох нежели на здания, в которых можно работать и принимать посетителей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», первой о неподобающих условиях труда, не соответствующих никаким нормам, рассказала соцсетях почтальон из села Маловидное Бахчисарайского района. Женщина работает там много лет и заявляет, что последний ремонт был 24 года назад: руководство почты выделило немного краски и сотрудники (тогда их было несколько) сами покрасили потолок и прау панелей. С тех стены покрылись глубокими трещинами, ширина одной из них достигла 15 см. В доме никогда не было ни газа, ни воды, ни отопления – в холода приходится спасаться буржуйкой. На два помещения всего одна лампочка.

При этом данное отделение обслуживает 2 села, среди клиентов только пенсионеров 300 человек. Руководство «Почты Крыма» сочло ремонт в доме нецелесообразным и обещало подумать о новом помещении. Пока ничего не придумало. Между тем, полгода назад в одной из комнат обвалился потолок. Дыру закрыли фанерой, на том дело и кончилось.

Аналогичная ситуация и в селе Ароматном.

В ФГУП «Почта Крыма» заявляют, что официальных стационарных отделений в указанных населенных пунктах нет давно, так как в селах живет не так много людей. А развалюхи, в которых вынуждены работать их сотрудники, называют «просто местом для почтальона».

«Конечно, содержать должны его мы, «Почта Крыма», поскольку мы являемся распорядителями этого помещения, но ремонтировать его и приводить его в какое-то чувство, мы не будем. Там почтальон рассчитывается на 0,4 ставки. Население очень маленькое. Конечно мы поедем, посмотрим, что там можно сделать, если там нужны какие-то косметические моменты», – цитирует Крым24 директора ФГУП «Почта Крыма» Елену Принь.

Поскольку косметическим ремонтом в домах, которых идет речь, не обойтись, можно предположить, что ситуация не изменится: сотрудникам крымской почты и их клиентам придется и дальше рисковать жизнью и здоровью только потому, что руководству ФГУП кажется невыгодным обеспечить почтальоном нормальное место работы.

Отметим, что описанные случаи не единичны:

«В Кольчугино Симферопольского районе еще хуже», – заявляют крымчане.

«Приезжайте в Чернополье, Белогорского района, зайдите в почту и посмотрите на отвалившиеся куски штукатурки, облезшие окна. Без отопления, вся мебель еще с времен открытия в СССР. Зимой холодрыга».

О оказывается, что численность обслуживаемых жителей, большого влияния на состояние почтового отделения не оказывает: «Симферополь, улица Киевская возле больницы Симашко, улица Кечкеметская – это ужас, как там люди находится», – говорят крымчане.

«Севастопольская. Такая же история. При том, что письмо по городу заказное почти 200 руб стоит».

«Сейчас закончится тем, что отделение просто закроют, почтальона уволят. Нет отделения – нет проблем», – резюмируют жители полуострова.

Симферополь, новый День, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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