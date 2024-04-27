Эксперты отмечают резко возросшую активность НАТО в районе Черного моря

Наблюдатели отмечают резко возросшую активность НАТО в небе над Черным морем и участившиеся попытки ВСУ атаковать юг России беспилотниками и ракетами-имитаторами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 апреля Палата представителей США одобрила новый пакет военной помощи Украине стоимостью 61 млрд долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал соответствующий закон.

И теперь, прогнозируют эксперты, от Украины потребуют новых успехов на поле боя, чтобы оправдать перед американцами выделение очередной военной помощи в преддверии президентских выборов.

Именно с этим связывают резко возросшая частоту полетов разведывательных самолетов и БПЛА НАТО над Черным морем, а также активизацию ВСУ в воздухе.

«Для чего это делается? Противнику это дает возможность оценивать реакцию наших подразделений ПВО на появляющиеся в воздухе цели. Радиолокационные станции переводят в активную работу, а разведка НАТО это фиксирует и определяет местоположение, – пишет военный эксперт Михаил Звинчук. – И все это подтверждается высокой активностью самолетов и беспилотников стран НАТО. В воздухе были американские U-2S, P-8A, два MQ-9A Reaper, а также британский RC-135V и французский самолёт ДРЛО Е-3F в сопровождении четырех истребителей Rafale.

Одновременное их появление в Черноморском регионе вместе с ложными пусками ракет не выглядит случайностью. Британский самолет радиоэлектронной разведки приближался на 230 км к Севастополю, а французский ДРЛОшник – на 190 км к Сочи.

Спутниками стран НАТО проводится поиск и обнаружение позиций ПВО по всему полуострову. Количество сеансов возросло почти вдвое в сравнении со средним числом снимков.

Если прибавить официальные заявления о дополнительных поставках дальнобойных ракет, включая ATACMS и Storm Shadow (не то, чтобы их еще не было, просто теперь получен зеленый свет на их применение), то получаем цельную картину: новые попытки ударов не за горами».

Со Звинчуком согласен и военный эксперт Владислав Шурыгин:

«Противник явно прощупывает нашу оборону, ведет разведку обстановки в районах предполагаемых целей, формируя план будущей атаки. Перед американским генералом Агуто, фактически «параллельным» главкомом ВСУ, руководящим всеми американскими подразделениями на территории Украины, поставлена задача провести образцово-показательный удар по Крыму новым американским оружием, чтобы продемонстрировать его эффективность и мощь, а так же укрепить уверенность украинцев в своих силах и их поддержке со стороны США. Противник может задействовать для удара до 12 установок M142 «HIMARS», M270 «MLRS» (24 ракеты ATACMS) и до 12 ракет «Storm shadow».

Шурыгин не исключает и возможность появления морских диверсантов ГУР и призывает всех быть готовыми к подобному сценарию.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube