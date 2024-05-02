За месяц в Крыму на берег выбросились более 100 дельфинов

С начала весны в Крыму на берег выбросилось более 200 дельфинов, половина из них – в апреле.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море», самое опасным для черноморских дельфинов считается период с конца марта по май. Это связано с сезонным промыслом рыбы донными жаберными сетями: животные, попадая в такие сети получают тяжелые травмы.

«С начала года нами мы зафиксировали 226 выбросов китообразных на территории полуострова, – рассказали в Центре. – Видовое разделение выброшенных млекопитающих: афалины – 7%, белобочки – 16%, азовки – 66%, особи неуточненного вида – 11%».

Отмечаются, что больше всего – около 40% – выбросившихся на берег дельфинов зафиксировано в Севастополе, 16% – Сакском районе и Евпатории, 11% – в Феодосии.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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