Крымчанка отсудила у школы и полиции 80 тысяч за изъятие детей опекой

Жительница Сакского района отсудила у школы и полиции 80 тысяч за то, что детей без предупреждения забрала опека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчанка попросила мужа отвести сыновей 6 и 7 лет в школу. Папаша был нетрезв, но мать мальчиков ничего особенного в его состоянии не увидела, поскольку, по ее словам, он нормально разговаривал и не падал.

Однако в школе оценили ситуацию по-другому: почуяв сильный запах спиртного, сотрудники учебного заведения перестраховались и вызвали полицию и ПДН.

«Дети провели в центре реабилитации несовершеннолетних 26 дней. За это время у женщины обострились гипертония и диабет, с работы пришлось уволиться, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Свои страдания мать оценила в 100 тысяч, но получила от школы только 30. У полиции получилось отсудить 50 тысяч».

Саки, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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