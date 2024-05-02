В Крыму одноногая женщина бросилась под машину, чтобы сымитировать ДТП

В Алуште одноногая женщина на костылях бросилась под машину, чтобы сымитировать ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 30 апреля на выезде от детсада №5 «Солнышко» на улицу Партизанскую.

Автомобиль медленно ехал по проезду, когда ему на встречу из-за припаркованных машин довольно резво вышла одноногая женщина на костылях.

Увидев пешехода, водитель остановился за несколько метров от него. Дама решительно приблизилась к авто, рухнула под капот и раскинула руки, словно ее сбила машина.

Водитель сдал назад. Неудавшаяся «жертва ДТП» тут же села, начала размахивать руками и что-то кричать. А через некоторое время без посторонней помощи встала.

Происходящее зафиксировал видеорегистратор автомобиля. Запись выложили в соцсетях:

«Одноногая дама на костылях легла перед капотом моего автомобиля и начала кричать, что я её сбила и не оказала первой помощи! – рассказала автор поста. – После того, как я начала двигаться задним ходом, так как объехать её не представлялось возможным, она очень шустро начала бежать за мной, кричала нецензурные фразы и пыталась прохожих просить позвонить в полицию».

Скорее всего, однонога аферистка пыталась инсценировать ДТП, чтобы получить деньги либо от самой автомобилистки, либо от страховой компании.

Алушта, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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