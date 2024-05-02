И вот опять: в Крыму не подготовили пляжи к началу туристического сезона

В Евпатории не подготовили пляжи к началу туристического сезона. Об этом заявил первый заместитель главы администрации города Иван Просоедов.

Как уже сообщал «Новый День», в последние годы курортный сезон в Крыму стартует 1 мая: ежегодно ставится задача подготовить к этому сроку всю туристическую инфраструктуру, включая пляжные территории. И ежегодно данная задача не выполняется.

«Уже сейчас понятно, что большинство пляжных территорий к этой дате в порядок не приведут. Некоторые пользователи до сих пор не ликвидировали последствия «шторма века», не вывезли непригодные конструкции и мусор», – сообщил Просоедов.

«Ноу-хау от нового главы администрации Евпатории: первый замглавы, не дожидаясь выговора, заявил, что пляжные территории не успели привести в порядок к 1 мая и никаких сроков по завершению работ нет», – комментирует ситуацию telegram-канал ЧКХ.

Вряд ли Евпатория – единственный курорт, где не готовы пляжи, однако другие чиновники «сеанс саморазоблачения» пока не проводили, видимо, надеясь на то, что ни туристы, ни глава РК пока ничего не заметят – водя в море еще прогрелась до пригодного для купания состояния.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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