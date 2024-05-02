В Крыму вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины

Верховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины, собиравшему данные о Вооруженных силах РФ в Запорожской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального УФСБ, выполняя задания украинской разведки, мужчина фиксировал информацию о местах дислокации и передвижения подразделений российской армии и передавал ее в Главное управление разведки Минобороны Украины. Поступившие сведения использовались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов.
Мужчине предъявили обвинение в шпионаже – санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Верховный суд Крыма признал фигуранта дела виновным и приговорил к 11 годам в исправительной колонии строгого режима.
Симферополь, Олег Яковенко
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