В Крыму вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины

Верховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины, собиравшему данные о Вооруженных силах РФ в Запорожской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального УФСБ, выполняя задания украинской разведки, мужчина фиксировал информацию о местах дислокации и передвижения подразделений российской армии и передавал ее в Главное управление разведки Минобороны Украины. Поступившие сведения использовались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов.

Мужчине предъявили обвинение в шпионаже – санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Верховный суд Крыма признал фигуранта дела виновным и приговорил к 11 годам в исправительной колонии строгого режима.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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