В Крыму завершили первый этап ремонта дороги Ялта – Ай-Петри

В Ялте завершили первый этап ремонта дороги Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри.

Как уже сообщал «Новый День», одна из самых живописных трасс Крыма требовала ремонта уже давно, но самые отчаянные водители все-таки использовали этот маршрут, существенно сокращая время в пути.

В 2020 году на дорогу сошел оползень, и движение запретили окончательно. В 2022 году ситуация значительно ухудшилась: сильные ливни размыли грунт под дорожным полотном, местами обвалились подпорные стены.

Привести дорогу в порядок должны до 1 декабря 2024 года. На ремонт выделено 756 млн 168 тысяч 833 рубля, еще 250 тысяч – на проектирование.

Сегодня заявлено о завершении ремонта участка от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су.

Второй этап стартует 13 мая: участок от Учан-Су до села Охотничье будут ремонтировать по ночам, закрывая движение с 16:00 до 10:00 в будние дни и с 18:00 до 9:00 в выходные и праздники.

Завершить работы должны к 31 июля.

В августе и сентябре планируется привести в порядок плато Ай-Петри.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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