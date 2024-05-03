Канатную дорогу на Ай-Петри обещают открыть через несколько дней

Отремонтированную канатную дорогу на плато Ай-Петри обещают открыть в понедельник, 6 мая.

Как уже сообщал «Новый День», канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» является одним из главных туристических аттракционов Крыма. Строить ее начали еще в 1967 году, а открыли только в марте 1988 года.

Длина дороги до реконструкции составляла 2 тысячи 980 метров. Теперь – только 1670. Нижняя станция «Мисхор» располагалась на высоте 86 метров над уровнем моря. Теперь подъем начинается от станции «Сосновый Бор» – 304 метра над уровнем моря. Верхняя площадка «Ай-Петри» расположена в 1152 метрах над морем. Между станциями «Сосновый Бор» и «Ай-Петри» нет ни одной опорной вышки.

Ранее весь путь от нижней до верхней станции кабинка проходила за 15 минут. Скорость движения в нижней части дороги составлял 6 метров в секунду, в верхней – 8 метров. Сейчас время в пути будет составлять 7 минут.

До реконструкции эксперты оценивали траты на содержание канатки в несколько десятков миллионов рублей в год, а доход от ее работы при полной загрузке – почти в полмиллиарда рублей. Сейчас затраты на содержание сократятся, а доход – за счет сокращения маршрута и времени оборачиваемости кабинок– увеличится. Это и стало одной из причин «секвестирования» канатки.

Второй причиной власти называли желание разгрузить подъезд к парку Воронцовского дворца. Местные жители считают, что на самом деле причина в даче одного высокопоставленного функционера, расположенной на въезде в парк.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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