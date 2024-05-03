Для теракта на Крымском мосту использовали самодельную взрывчатку и ракетное топливо

Для теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года использовалось самодельное взрывное устройство без промышленной взрывчатки. Таковы результаты взрывотехнической экспертизы, проведенной в рамках соответствующего уголовного дела.

Как уже сообщал «Новый День», 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, перевозивший взрывчатку. От взрыва загорелись 17 цистерн проходившего мимо грузового состава.

В результате погибли 5 человек, были повреждены 3 пролета моста. Происшествие квалифицировали как теракт.

Взрывотехническая судебная экспертиза стала важнейшим документом в многотомном уголовном деле, с которым сейчас знакомятся его фигуранты.

Специалисты Главного следственного управления СК РФ вместе оперативников ФСБ и военными экспертами установили, что организатором преступления являлся председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк, который руководил террористической группой с марта 2022 года (тогда он был еще первым заместителем председателя СБУ) до августа того же года (когда уже являлся временно исполняющим обязанности руководителя СБУ).

Участники группы «с использованием промышленно произведенных компонентов изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ) фугасного действия мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте», – цитирует материалы следствия «Коммерсант», уточняя, что «в качестве основного заряда использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы».

Для оболочки взрывного устройства использовали полиэтиленовую пленку. Этот же материал послужил и для маскировки.

В начале августа 2022 года без малого 23 тонны пленки на 22 паллетах отправили по маршруту Одесса – Русе (Болгария) – Поти (Грузия) – Ереван. В столице Армении груз растаможили и заменили часть сопроводительных документов.

4 октября пленку на автомобиле DAF перевезли через грузино-российскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября доставили на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Там паллеты загрузили в машину International ProStar с прицепом под управлением гражданина, которого использовали «в темную»: водителю сообщили, что он должен доставить пленку от ульяновского ООО ТЭК-34 в Симферополь некоему ООО «Экстра».

Утром 8 октября 2022 года, когда грузовик ехал по Крымскому мосту, взрывчатка сдетонировала в заданной точке.

«Для возбуждения детонации» взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, наиболее вероятно, С-4 или РЕ-8, отмечается в заключении экспертизы. Сам детонатор сработал от сигнала GPS-навигатора.

По уголовному делу, возбужденному по п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ, задержали 8 человек – 5 россиян и 3 граждан Украины и Армении. Сейчас они знакомятся с материалами расследования, в котором более 100 томов. Процесс должен завершиться в июле. После чего обвинительное заключение будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру. Рассмотрение дела по существу в Южном окружном военном суде планируют начать в июле.

Еще несколько человек, включая главу СБУ, арестовали заочно и объявили в международный розыск.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube