В Севастополе будут судить водителя маршрутки, «под кайфом» совершившего ДТП

В Севастополе перед судом предстанет водитель маршрутки за совершение ДТП в наркотическом опьянении при перевозке пассажиров.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, 28 октября 2023 года 48-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» следовал по регулярному пассажирскому маршруту, не соблюдая дистанцию и скоростной режим. В итоге на остановке «улица Меньшикова» маршрутка врезалась в автобус. В результате ДТП 64-летней пассажирке маршрутного такси был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия выяснилось, что водитель микроавтобуса после прохождения предрейсового медицинского осмотра употребил наркотическое вещество и на момент совершения ДТП находился в состоянии опьянения.

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в суд», – уточнили в ведомстве.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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